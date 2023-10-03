«АВТОСТАТ Оперативка»: каковы итоги авторынка в сентябре?

Завтра, 4 октября, в 10-00 по московскому времени, эксперты агентства «АВТОСТАТ» подведут итоги авторынка за сентябрь и 9 месяцев нынешнего года. По сложившейся уже традиции они будут подробно представлены в рамках прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги сентября 2023 года».

В ходе этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в первый осенний месяц. В частности, будут рассмотрены итоги продаж как по новым легковым автомобилям, так и по коммерческим. Отдельно будут затронуты темы цен, кредитов, электромобилей, импорта и подержанных легковых машин.

Также во время прямого эфира все желающие смогут задать свои вопросы нашим спикерам и сразу получить на них ответы. Мероприятие «АВТОСТАТ Оперативка» будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ