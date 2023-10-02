В России появился новый кроссовер Haval H5 за 5,3 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Haval H5, который официально в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в максимальной комплектации по цене 5,3 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом выставленного на продажу автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 224 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом (классический Part-Time с жестким подключением передней оси). Максимальная скорость H5 достигнет 170 км/ч при среднем расходе 92-го бензина от 9,5 до 10,3 л на 100 км.

В основе нового Haval H5 лежит пикап Great Wall King Kong Poer. У машин одинаковая колесная база – 3140 мм, но H5 компактнее «Кинг Конга»: длина внедорожника составляет 5190 мм. Родство моделей выдает оформление передней части и салона. Внутри здесь лишь другой центральный тоннель, появился селектор коробки от TANK 300 и экран мультимедийной системы стал больше (12,3 дюйма), а также использованы иные материалы отделки.

Заявленный клиренс нового Haval H5 равен 200 мм, угол въезда – 25 градусов, угол съезда – 22 градуса, а глубина преодолеваемого брода составляет 600 мм. Спереди у внедорожника независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – неразрезной мост.

Напомним, в настоящее время на российский рынок официально представлены компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерные кроссоверы Dargo и М6, а также рамный внедорожник H9. Компания Haval рассматривает возможность локализации производства нового Haval М6 на своем заводе в Тульской области, где выпускаются все остальные модели бренда.

Фото: www.autohome.com.cn