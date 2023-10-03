Запрет на экспорт в Россию обвалил японский рынок подержанных автомобилей

Решение властей Японии запретить продажу большинства подержанных автомобилей в РФ затормозило темпы роста торговли, оборот которой оценивался в сумму чуть менее 2 млрд долларов в год, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные операций и участников рынка. Несмотря на тяжелые последствия для экономики страны, отменять введенный запрет японские власти в ближайшее время пока точно не планируют.

Напомним, с 9 августа в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию электрокаров, гибридов и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, отрезав прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и небольших портов. В японском правительстве пояснили, что ввели запрет по примеру других крупных стран, пишет газета «Коммерсант».

Вскоре после появления информации о готовящемся введении этого запрета был зафиксирован двукратный рост ежедневных продаж японских авто в РФ. Так, в июле экспорт автомобилей из Японии в Россию подскочил на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Однако в августе объем ввоза японских автомобилей в нашу страну упал на 42,6%, следует из данных японского Минфина. В частности, экспорт легковых машин сократился на 42,5%, грузовиков и автобусов – на 46%.

Таким образом, введенный запрет серьезно ударил по японскому бизнесу. Например, одна из компаний, занимающихся экспортом в Тояме, до запрета ежемесячно поставляла в Россию больше 6,5 тыс. автомобилей. Сейчас бизнес сократился на 70%, пришлось увольнять сотрудников. Дилер подержанных иномарок в префектуре Ниигата столкнулся с падением доли России в своем бизнесе с 50% до 20%. Количество предлагаемых подержанных автомобилей в стране выросло более чем на 20% в августе по сравнению с предыдущим годом, а средние цены упали на 7%, свидетельствуют данные автомобильного аукционного дома USS.

Как говорит доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита, Россия была крупнейшим зарубежным рынком для японского бизнеса подержанных машин, и нынешние меры неминуемо окажут на него серьезное воздействие. «Подержанные автомобили, которые отныне нельзя будет экспортировать в Россию, частично хлынут на японский рынок, что уже привело к падению цен и сокращению доходов торговцев автомобилями с пробегом», – констатирует эксперт.

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