Стали известны итоги авторынка за последнюю неделю сентября

Эксперты агентства «АВТОСТАТ», используя данные АО «ППК»*, подвели основные итоги авторынка за последнюю неделю сентября (39-я в 2023 году).

Прежде всего, необходимо отметить, что за период с 25 сентября по 1 октября нынешнего года в нашей стране было реализовано 32 352 единицы новой автомобильной техники.

При этом после двух недель падения российский рынок пошел в рост (+13% к 38-й неделе), который коснулся всех его сегментов. Так, продажи легковых автомобилей за неделю увеличились на 13% (до 26 847 шт.), грузовых – на 14% (до 3 399 шт.), LCV – на 6% (до 1 891 шт.), а автобусов – на 49% (до 215 шт.).

Наиболее примечательным событием последней недели сентября в сегменте легковых машин стало попадание в ТОП-10 брендов по объемам продаж китайского TANK. За этот период в России было реализовано 382 новых «танка», что обеспечило марке десятую строчку в рейтинге. Напомним, что по итогам 35-й недели TANK уже попадал в ТОП-10 рынка.

Среди автобусов лидером (как по маркам, так и по моделям) впервые за долгое время стал отечественный NEFAZ, который на минувшей неделе подвинул с вершины PAZ (опустился на второе место). С 25 сентября по 1 октября все 54 проданных автобуса NEFAZ пришлись на модель с индексом 5299.

О том, что ожидает российский авторынок в дальнейшем, вы можете узнать в ходе форума-выставки «CarX. Революция в автобизнесе», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 10 и 11 октября в Москве.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ