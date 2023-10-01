Toyota выпустит новый кроссовер размером с RAV4

Японский автоконцерн Toyota планирует выпустить новую модель кроссовера под названием Land Hopper. Новинка будет внешне напоминать концептуальную модель Toyota Compact Cruiser EV, а по размерам сопоставима с RAV4. Ожидаемая цена в Японии – от 3 миллионов до 3,8 млн иен (от 2 миллионов до 2,5 млн рублей по текущему курсу), пишет «Газета.Ru».

По предварительным данным, Land Hopper может получить 1,8-литровый гибридный силовой агрегат, а также 2,0-литровый бензиновый мотор. Премьера новинки ожидается уже в конце этого года, а продажи начнутся в середине 2024-го.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.

Фото: Toyota