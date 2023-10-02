УАЗ вернул в свои автомобили блокировку дифференциала заднего моста

Ульяновский автозавод вновь начал оснащать свои автомобили принудительной блокировкой дифференциала заднего моста, которая ранее была временно недоступна из-за изменения логистических цепочек. Об этом порталу «Автоновости дня» сообщили в пресс-службе УАЗа, отметив, что спрос на такое дооснащение со стороны клиентов по-прежнему остается высоким.

Функция принудительной блокировки дифференциала заднего моста доступна в качестве опции для всех моделей УАЗ, в том числе внедорожников «Патриот» и «Хантер», «Пикапа» и СГР («Буханка»), а также бортовых фургонов и коммерческих грузовиков «Профи» за 45 тыс. рублей.

Цены на автомобили УАЗ с началом октября пока не поменялись. Самой доступной в линейке остается «Буханка» с однорядной кабиной и двигателем класса «Евро-0», стоимость которой сейчас составляет 1 млн 310 тыс. рублей. Внедорожник «Хантер» стоит минимум 1 млн 390 тыс. рублей.

Самый доступный грузовичок «Профи» обойдется в 1 млн 605 тыс. рублей (за «полуторку» с однорядной кабиной и китайской МКПП), а «Патриот» и «Пикап», который по-прежнему модно купить только с механической коробкой передач, завод оценивает минимум в 1 млн 530 иыс. рублей и 1 млн 575 тыс. рублей соответственно.

Напомним, с сентября УАЗ «Патриот» и «Пикап» в комплектациях Base Икар с пакетом Limited по умолчанию оснащаются специальными демпферами рычагов трансмиссии и раздаточной коробки, призванными снизить вибрации и повысить акустический комфорт в их салоне. В октябре такие же демпферы получат и коммерческие грузовики «Профи».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания PVR, которая специализируется на выпуске усиленных версий полурамных грузовиков «ВИС», приступила к работам по созданию коммерческих автомобилей на базе УАЗ «Профи». Так, тольяттинское ателье планирует разработать и собирать по заказам трехосные версии рамного грузовика УАЗ «Профи» с колесными формулами 6×4 и 6×6. У них будет удлинена рама и усилена подвеска – вплоть до установки пневмобаллонов. Силовой агрегат останется стандартный – 2,7-литровый бензиновый ZMZ Pro мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Потребность в усиленном УАЗ «Профи» есть, в частности, среди предприятий ЖКХ.

Фото: УАЗ