На российском авторынке может появиться новый бренд Qiyuan

Китайская компания Changan недавно представила новый бренд Qiyuan, под которым будут выпускаться массовые электромобили и гибриды в стиле «хайтек». Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в глобальном офисе Changan, в настоящий момент обсуждается возможность вывода «зеленых» машин на российский рынок.

Модельный ряд нового бренда Qiyuan представлен тремя линейками: А-, Q- и E0-сериями. Первой моделью стал лифтбэк с индексом А07, получивший две модификации – гибридную и на чистом электричестве. Смешанная силовая установка построена вокруг 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 95 л.с., компанию которому составляет электромотор, выдающий 217 л.с. Заявленная дальность хода равен 515 км. Что касается электрокара, то экологически чистая версия Qiyuan А07 оснащена более производительным 258-сильным электродвигателем, а запаса хода хватает более чем на 700 км пути.

Новинка производится на одном из трех заводов Changan в китайском Чунцине, где первая партия автомобилей уже готовится к отправке дилерам. В России же Qiyuan может появиться не ранее 2024 года. Между тем, до конца 2023 года на китайском рынке дебютируют еще несколько новинок под брендом Qiyuan – с заводскими обозначениями А05, А06 и Q05.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский автомобильный бренд Avatr официально выйдет на рынок России в 2024 году. Первыми появятся в продаже кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12. В дальнейшем в Россию предполагается привозить все новые модели Avatr с официальной поддержкой и гарантией, однако официальной информации о них пока нет. Электромобили Avatr будут официально поставляться в нашу страну через российское представительство концерна Changan.

Фото: «АвтоВзгляд»