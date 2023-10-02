В России изменены правила ввоза автомобилей по параллельному импорту

В России с 1 октября изменены правила ввоза автомобилей по параллельному импорту – теперь автомобили марок, официально представленных в нашей стране, можно будет купить только у официальных дилеров.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель отдела параллельного импорта сети дилерских центров «Прагматика» Андрей Чекуров, нововведения от Минпромторга касаются ограничения на ввоз автомобилей, официально представленных в России. Лоббирование интересов пришедших китайских брендов носит экономический характер. В настоящий момент наблюдается ценовая конкуренция: к примеру, ввезенный по параллельному импорту Geely Monjaro дешевле «официального» на несколько сотен тысяч рублей, что противоречит правилам ведения бизнеса на территории России со стороны китайских дистрибьюторов. Несмотря на то, что импортеры представленных брендов не могут в полной мере удовлетворить текущий потребительский спрос, потребность упорядочить поставку и торговлю китайскими автомобилями через дилерские сети назрела. Альтернативные поставщики автомобилей будут переключаться на те марки и модели автомобилей, которые разрешены к ввозу, а значит не представлены официально в России. На первом этапе список автомобилей, которых коснется документ, будет ограничиваться машинами китайских марок.

«Логично ожидать, что доля параллельного импорта снизится, но незначительно, ведь все еще разрешен параллельный ввоз на территорию нашего государства автомобилей брендов, не представленных в РФ официально. Речь идет как о марках, ушедших с рынка, так и о брендах, никогда на нем официально не продававшихся. Среди них можно выделить Zeekr, Li Auto, Lotus, а также японские, корейские, европейские и американские марки. В целом параллельно импортируемых моделей все еще будет достаточно, несмотря на ряд ограничений. Долю, которую потеряет параллельный импорт, займут официальные дилеры. Это связано с тем, что страдали от параллельного импорта такие бренды, как Voyah, Skywell и Hongqi», – комментирует руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

О том, как изменения правил ввоза автомобилей по параллельному импорту могут повлиять на уровень спроса и динамику российского авторынка в целом, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ