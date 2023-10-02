Geely объявила цены на новый Coolray в России

Российские дилеры начали прием заказов на новый Geely Coolray. Новинка предлагается в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive – по цене от 2 млн 594 тыс. 990 рублей до 2 млн 934 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Под капотом автомобиля установлен новый 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мотор сочетается с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением. Для удобства эксплуатации водителю предоставляется выбор из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Smart.
Новый Geely Coolray стал длиннее, шире и выше предыдущей модели, его габаритные размеры – 4380 х 1810 х 1615 мм. Внешний вид кроссовера стал более «мускулистым» и спортивным за счет воздухозаборников на капоте, черной глянцевой решетки радиатора в новом фирменном стиле Energy Storm и новых светодиодных фар. Задняя часть автомобиля отличается фонарями заостренной формы, соединенными контурной светодиодной полосой, сдвоенными патрубками выхлопной системы и бампером с диффузором, а также декоративными красными элементами и вставками под карбон.
Автомобиль получил двухцветный салон с креслами, имеющими развитую боковую поддержку, и мультифункциональным рулевым колесом нового дизайна, обшитым кожей. Черный потолок подчеркнуто контрастирует с яркими красными акцентами в интерьере.
По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 49849 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 3,2% годом ранее, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Самой популярной моделью Geely на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Coolray с показателем 24231 автомобиль (рост в 4 раза).
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного кроссовера Belgee X50. Эта модель создана на основе Geely Coolray и с июля 2023 года выпускается на заводе «БелДжи» вместо него для рынков России и Беларуси.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Geely