Во второй половине сентября производители не меняли цены на автомобили

За период с 16 по 30 сентября 2023 года экспертами сайта «Цена Авто» не было зафиксировано изменений цен на новые автомобили, которые официально продаются в России.

Напомним, что массовое удорожание наблюдалось в августе, когда сразу 15 марок увеличили стоимость своих машин. Причем в таких масштабах оно случилось впервые с мая прошлого года.

В последний месяц лета повышение цен на автомобили происходило вследствие введения нового утилизационного сбора (с 1 августа) и ослабления курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам.

Эти же факторы оказывали влияние на ценовую политику и в первой половине сентября, когда 9 брендов повысили цены на свои модели (как на отдельные, так и на все). Более подробно о них вы можете узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ