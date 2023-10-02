АВТОВАЗ улучшил прогноз по российскому авторынку на 2023 год

АВТОВАЗ улучшил свой прогноз по российскому авторынку на 2023 год: согласно ожиданиям компании, продажи легковых машин и легких коммерческих автомобилей составят порядка 1 млн штук. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, уточнив, что данный прогноз учитывает параллельный импорт, который сильно вырос.

Изначально компания прогнозировала продажи на российском авторынке в 2023 году на уровне 800 – 850 тыс. автомобилей. «В начале года рынок давал такие основания. Я помню динамику продаж в январе, феврале и марте – она была даже чуть ниже этих прогнозов. Прогноз учитывал активную программу льготного автокредитования, а деньги тогда быстро закончились (буквально в начале февраля), и спрос просел. Но тем не менее за счет действий правительства РФ, за счет активизации нашей экономики – перехода ее к модели роста и, стало быть, увеличения покупательской способности населения – спрос, начиная с летних месяцев текущего года, стал нарастать», – пояснил глава АВТОВАЗа.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» ранее также обновили прогноз по рынку новых легковых автомобилей в 2023 году. Так, базовый прогноз на текущий год был увеличен до 990 тыс. экземпляров (+58% к результату 2022 года). При оптимистичном сценария продажи новых машин в России могут составить 1 млн 050 тыс. единиц (+68%).

Напомним, что в 2022 году авторынок упал примерно в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Тогда падение было обусловлено последствиями новой геополитической обстановки, в связи с чем автомобильные бренды из недружественных стран покинули российский рынок. Из-за этого образовался отложенный спрос, и в 2023 году продажи новых легковых машин стали стремительно расти. Кроме того, рост авторынка связан с небывалой популярностью китайских марок. Их доля на российском рынке повышается от месяца к месяцу. В России появляются новые бренды, а модельный ряд постоянно расширяется.

Даже в пессимистичном прогнозе агентства продажи новых легковых автомобилей вырастут на 50% и составят 940 тыс. штук. Эксперты отмечают, что все равно приходится учитывать ряд негативных факторов: новый утилизационный сбор, запрет ввоза некоторых автомобилей из Японии, ограничение поставок из Грузии. Также эксперты учитывают рост курса иностранной валюты. Этот фактор напрямую влияет на цены и, как следствие, продажи автомобилей.

Фото: АВТОСТАТ