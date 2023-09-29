Кроссоверы LADA X-cross 5 начнут продавать частным лицам к концу 2023 года

АВТОВАЗ планирует начать продажи нового среднеразмерного кроссовера LADA X-cross 5 частным клиентам на рубеже 2023 – 2024 годов. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил президент компании Максим Соколов. По его словам, цена будет рыночной, а «какой планки она достигнет к концу года – покажет время».

Глава АВТОВАЗа сообщил, что на первую партию LADA X-cross 5 «уже очень много заказов». Он считает, что партия «разойдется» между корпоративными клиентами. «Что касается следующих партий, то тут уже можно говорить о продажах частным лицам: они начнутся на рубеже 2023 и 2024 годов», – сказал он.

Максим Соколов отметил, что с момента запуска этой модели в экономической ситуации произошли «кардинальные изменения». По его словам, на цену автомобиля повлияют повышение утильсбора, курсовая разница, а также увеличивающиеся логистические издержки.

Напомним, серийное производство кроссовера LADA X-cross 5 стартовало на заводе «ЛАДА Санкт-Петербург» в июне 2023 года. Новинка представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77. Кроссовер LADA X-cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также всеми необходимыми опциями безопасности и комфорта, в том числе интеллектуальной системой безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийной системой и панорамной крышей.

«Основными конкурентами LADA X-cross 5 станут Chery Tiggo 7 PRO, «Москвич 3», FAW Bestune T77 и прочие компактные кроссоверы. Он может отнять покупателей у упомянутых выше производителей за счет более развитой дилерской сети и локализации, при этом в некоторой степени будет снят вопрос недостатка запасных частей и доступа к сертифицированному гарантийному обслуживанию», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

По мнению директора по развитию компании «Прагматика» Александра Шапринского, конкурентами LADA X-cross 5 будут китайские модели-одноклассники: например, Chery Tiggo 7 PRO, Changan СS35 Plus, Geely Atlas Pro. Конкурентными преимуществами новой модели LADA могут стать цена и оснащение.

Подробнее о перспективах кроссовера LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ