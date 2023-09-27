Jetour рассказал о новинках для российского рынка

Полноприводный внедорожник Jetour T2 пополнит модельную линейку марки в России в первом квартале 2024 года. Первые машины уже приехали в Россию для сертификационных испытаний, а дилеры Jetour уже готовятся получать новую модель, пишет портал «Китайские автомобили».

По неофициальным данным, Jetour T2 будет предлагаться в России с 1,5-литровым двигателем мощностью 170 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. На китайском рынке для модели также доступна полноприводная модификация, которая оборудована 2-литровым двигателем с отдачей 254 л.с. Такой мотор сочетается с «роботом» или 8-диапазонным «автоматом».

Новый Jetour T2 был представлен в Китае в августе 2023 года и внешне напоминает Land Rover Defender и Ford Bronco. Дизайн автомобиля разрабатывал бывший шеф-дизайнер Porsche Хакан Сараджоглу. Габариты среднеразмерного кроссовера Jetour T2 составляют 4785 х 2006 х 1880 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс машины равен 220 мм. Глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, угол въезда – 28°, угол съезда – 30°.

В салоне внедорожника установлен 15,4-дюймовый экран мультимедиа-системы. В оснащение модели, помимо прочего, входят система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и функция автоматической парковки.

Как говорит директор направления продаж Jetour ГК Wagner Auto Евгений Пекарский, все кто любит Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover Discovery, Land Rover Defender, Nissan Patrol и т.д. – потенциальные покупатели Jetour T2, так как эта модель – полноценный экспедиционник по более чем приемлемой цене. По оценкам эксперта, в перспективе T2 займет третье место в модельном ряду Jetour после кроссоверов Dashing и X70 Plus с долей 15% в общем объеме продаж марки.

Напомним, китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России в июне 2023 года и на сегодняшний день представлена тремя кроссоверами – флагманским X90 Plus, компактным Dashing и среднеразмерным X70 Plus.

Как заявил гендиректор Jetour International Джэк Чэнь, в будущем на российском рынке планируется представить и другие внедорожники серии «Т», а также пикапы серии «Р». Первое семейство включает внедорожники с внутренними названиями T-2 (не путать с анонсированным для России Т2) и T-3. А линейку «Р» сформируют пикапы с кодовыми именами Р-2 и Р-3.

Фото: Autohome