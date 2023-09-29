Evolute i-JOY и «Москвич 3e»: сравниваем отечественные электрокроссоверы по стоимости владения

Отечественные электрокроссоверы Evolute i-JOY и «Москвич 3e» вышли на рынок в конце прошлого года, а сегодня они входят в десятку самых продаваемых электромобилей в нашей стране. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили обе модели по стоимости их владения.

Для этого мы воспользовались «Калькулятором оценки стоимости владения», который имеется на сайте «Цена Авто». Расчет производился за 5 лет, в течение которых пробег должен составить 100 тысяч км. В качестве регионов эксплуатации выступили Москва и Московская область. Также учитывался возраст водителя (35 лет) и его стаж (10 лет).

Как показывают расчеты (см. таблицу), за 5 лет владелец кроссовера Evolute i-JOY потратит 746,4 тыс. рублей. У кроссовера «Москвич 3e» этот показатель составит 936,1 тыс. рублей, т.е. почти на 190 тысяч больше. Соответственно, расходы за месяц будут следующими: 12,4 тыс. и 15,6 тыс. рублей. Таким образом, 1 км пробега у Evolute i-JOY обойдется в 7,5 рубля, а у «Москвич 3e» – в 9,4 рубля.