Evolute i-JOY и «Москвич 3e»: сравниваем отечественные электрокроссоверы по стоимости владения | АВТОСТАТ

Evolute i-JOY и «Москвич 3e»: сравниваем отечественные электрокроссоверы по стоимости владения

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Evolute i-JOY и «Москвич 3e»: сравниваем отечественные электрокроссоверы по стоимости владения

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
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Отечественные электрокроссоверы Evolute i-JOY и «Москвич 3e» вышли на рынок в конце прошлого года, а сегодня они входят в десятку самых продаваемых электромобилей в нашей стране. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили обе модели по стоимости их владения.

Для этого мы воспользовались «Калькулятором оценки стоимости владения», который имеется на сайте «Цена Авто». Расчет производился за 5 лет, в течение которых пробег должен составить 100 тысяч км. В качестве регионов эксплуатации выступили Москва и Московская область. Также учитывался возраст водителя (35 лет) и его стаж (10 лет).

Как показывают расчеты (см. таблицу), за 5 лет владелец кроссовера Evolute i-JOY потратит 746,4 тыс. рублей. У кроссовера «Москвич 3e» этот показатель составит 936,1 тыс. рублей, т.е. почти на 190 тысяч больше. Соответственно, расходы за месяц будут следующими: 12,4 тыс. и 15,6 тыс. рублей. Таким образом, 1 км пробега у Evolute i-JOY обойдется в 7,5 рубля, а у «Москвич 3e» – в 9,4 рубля.

Evolute i-JOY и «Москвич 3e»: сравниваем отечественные электрокроссоверы по стоимости владения

Более высокие затраты на эксплуатацию «Москвича» связаны с КАСКО (плюс 120 тысяч за 5 лет), техобслуживанием (плюс 21,5 тысячи), покупкой зимних шин (плюс 20 тысяч), затратами на зарядку (плюс 16,5 тысячи) и оплатой транспортного налога (плюс 11,5 тысячи).

Отдельно стоит отметить, что «Москвич 3e» имеет более мощный электродвигатель (193 л.с. против 163 л.с. у Evolute i-JOY) и более высокую цену (3 950 000 и 3 490 000 рублей соответственно), что во многом определяет его эксплуатационные расходы.

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиsuvкроссоверымосквич 3москвич 3еevoluteevolute i-joy

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