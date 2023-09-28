На российском авторынке появится новый бренд Venucia

В Россию приходит совместный бренд Dongfeng и Nissan под названием Venucia, основанный в 2010 году. Первой моделью на рынке станет седан D60 Plus, который должен появиться у дилеров до конца 2023 года, сообщили порталу «Китайские автомобили» в компании-экспортере. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж.

Внешний вид Venucia D60 Plus отличается крупной решеткой радиатора и прямоугольными фарами. Седан имеет следующие габариты: 4761 мм в длину, 1803 мм в ширину и 1487 мм в высоту при колесной базе 2701 мм.

Салон в максимальной комплектации оснащается 10-дюймовым сенсорным экраном, 5-дюймовой приборной панелью и D-образным рулевым колесом. В оснащение D60 Plus помимо прочего, входят круиз-контроль, 6 динамиков, электропривод водительского сиденья и камера заднего вида.

Под капотом Venucia D60 Plus установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с. (155 Нм), который работает в сочетании с вариатором. Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 12 сек. А средний расход топлива составляет 6,18 л на 100 км.

Фото: Venucia