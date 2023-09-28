УАЗ модернизирует модель «Профи»

Ульяновский автозавод улучшит механическую коробку передач модели «Профи». Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе УАЗа, с октября предприятие начнет выпускать «Профи» с доработанной трансмиссией: модель будут оснащать специальными демпферами коробки передач, что позволит свести к минимуму вибрации рычагов и повысит общий уровень акустического комфорта в салоне. Позже аналогичное обновление затронет и полноприводную версию модели. Причем улучшение не отразится на цене «Профи», который по состоянию на конец сентября стоит от 1 млн 309 тыс. 900 рублей.

Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.

С 2023 года автомобили УАЗ, включая «Профи», продаются с безальтернативной механической коробкой передач китайской фирмы BAIC, а французский «автомат» Punch и южнокорейская «механика» Dymos на них больше не устанавливаются. Двигатель один – 2,7-литровый агрегат ZBZ Pro мощностью 149 л.с.

Кстати, улучшение, которому подвергнут «Профи», ранее досталось моделям «Патриот» и «Пикап». В комплектациях «Base Икар» с пакетом Limited они оснащаются специальными демпферами рычагов коробки передач и раздаточной коробки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания PVR, которая специализируется на выпуске усиленных версий полурамных грузовиков «ВИС», приступила к работам по созданию коммерческих автомобилей на базе УАЗ «Профи». Так, тольяттинское ателье планирует разработать и собирать по заказам трехосные версии рамного грузовика УАЗ «Профи» с колесными формулами 6×4 и 6×6. У них будет удлинена рама и усилена подвеска – вплоть до установки пневмобаллонов. Силовой агрегат останется стандартный – 2,7-литровый бензиновый ZMZ Pro мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Потребность в усиленном УАЗ «Профи» есть, в частности, среди предприятий ЖКХ.

Фото: УАЗ