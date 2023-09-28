АВТОВАЗ назвал сроки старта продаж LADA Vesta Sportline

АВТОВАЗ начнет продажи новой LADA Vesta Sportline осенью 2023 года. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив что технические характеристики новинки будут раскрыты уже в ближайшее время, а цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж.

Ранее в Сети появились фотографии LADA Vesta Sportline в кузове универсал. По предварительной информации, машина получит двигатель 1,6 л (его мощность составит 123 – 126 л.с.), а не 1,8-литровый мотор, как у Vesta Sport. Коробка передач – механическая.

Среди особенностей автомобиля – оригинальные 17-дюймовые колеса с креплением на пять болтов, увеличенные тормозные диски, нестандартный обвес с красными горизонтальными вставками, «раздвоенная» система выхлопа, а в качестве опции будет доступна черная крыша.

В ближайшие несколько лет флагманское семейство LADA Vesta пополнят еще две модели. Так, в августе – сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство седана бизнес-класса LADA Aura, который создан на базе модели Vesta. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи «заряженных» автомобилей LADA Granta Sport, которые теперь предлагаются в двух типах кузова – седан и лифтбек. Стоимость LADA Granta Sport в кузове седан составляет 1 млн 249 тыс. 900 рублей, в кузове лифтбек – 1 млн 289 тыс. 900 рублей.

Фото: Avtograd News