Рынок электромобилей в России может вырасти более чем в 4 раза в 2023 году

Продажи новых электромобилей в России по итогам 2023 года могут составить 12 – 13 тысяч единиц, что означает рост в 4 – 4,3 раза по отношению к прошлому году, следует из прогноза агентства «АВТОСТАТ». Напомним, что в 2022 году в нашей стране было реализовано 3 тысяч новых электрокаров.

Что касается итогов 8 месяцев нынешнего года, то за это время объем российского рынка новых электромобилей, по данным АО «ППК»*, составил 7 тысяч экземпляров. Это в 4,4 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Таким образом, на долю электрокаров в России приходится уже 1,2% от общих продаж новых легковых машин. При этом год назад данный показатель был втрое меньше (0,4%).

«Очевидно, что рыночная доля электромобилей будет расти, потому что все мировые бренды, за редким исключением, обозначили достаточно жесткие планы по продажам электромобилей в связи с отказом от ДВС вообще. Нам от этого тоже не уйти, рано или поздно. С точки зрения прогнозов, на текущий момент главным фактором роста этой доли будет цена электромобилей. Если мы говорим про дорогой сегмент, то доля будет расти быстрее, автомобили здесь более чем конкурентные», – комментирует директор «РОЛЬФ Якиманка», «РОЛЬФ Дмитровка» Александр Истомин.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ