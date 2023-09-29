АВТОВАЗ может начать выпуск новой модели LADA уже в 2023 году

АВТОВАЗ может начать производство новой модели LADA совместно с восточными партнерами на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году, сообщил в интервью агентству «РИА Новости» президент компании Максим Соколов. При этом название модели и сегмент, в котором она будет представлена, он не раскрыл.

Новинка станет второй моделью на конвейере предприятия «ЛАДА Санкт-Петербург». Первой была LADA X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года. Производство на этой площадке организуется в партнерстве с восточными партнерами, какими именно – АВТОВАЗ не раскрывает.

По словам М.Соколова, купить LADA X-Cross 5 можно будет на рубеже 2023 и 2024 годов. Глава АВТОВАЗа отметил, что спрос на модель фиксируется большой, а первая партия автомобилей, произведенная в этом году, будет распределена между корпоративными клиентами.

«Основными конкурентами LADA X-cross 5 станут Chery Tiggo 7 PRO, «Москвич 3», FAW Bestune T77 и прочие компактные кроссоверы. Он может отнять покупателей у упомянутых выше производителей за счет более развитой дилерской сети и локализации, при этом в некоторой степени будет снят вопрос недостатка запасных частей и доступа к сертифицированному гарантийному обслуживанию», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

По мнению директора по развитию компании «Прагматика» Александра Шапринского, конкурентами LADA X-cross 5 будут китайские модели-одноклассники: например, Chery Tiggo 7 PRO, Changan СS35PLUS, Geely Atlas Pro. Конкурентными преимуществами новой модели LADA могут стать цена и оснащение.

Подробнее о перспективах кроссовера LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ