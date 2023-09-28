LADA Niva Legend получила новую грузовую версию

Тольяттинская компания PVR, которая специализируется на выпуске усиленных версий полурамных грузовиков «ВИС», представила новую разработку на базе внедорожника LADA Niva Legend. Стоимость новинки составляет 1,6 млн рублей.

Как пишет портал «Автоброкер Клуб», машина относится к семейству «Мул» и имеет максимально универсальную конфигурацию. В этой версии сочетаются колесная база 3650 мм и удлиненная грузовая бортовая надстройка (3100 мм). Для сравнения, у исходного ВИС-2346 колесная база составляет 2850 мм (на 800 мм меньше), а длина бортовой платформы – 1900 мм. В грузовой платформе можно откидывать не только задний борт, но и боковины. В задней подвеске использованы усиленные листовые рессоры. Грузоподъемность машины – 800 кг.

Под капотом автомобиля устанавливается стандартный 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. В битопливной модификации с газобаллонным оборудованием эта модель не предлагается.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания PVR приступила к работам по созданию коммерческих автомобилей на базе УАЗ «Профи». Напомним, в настоящее время продуктовую гамму PVR составляют три модели: «Бизон» и «Мул» на базе Niva Legend, а также «Лань» – на основе Granta. Грузоподъемность машин составляет до 800 кг, для них предлагается широкий выбор различных надстроек. Запуск усиленных грузовиков на базе УАЗ «Профи» призван удовлетворить более широкий спектр запросов клиентов.

Фото: «Автоброкер Клуб»