EXEED вошел в ТОП-5 российского авторынка

За 8 месяцев 2023 года в России было реализовано 25 139 новых автомобилей EXEED, что позволило китайскому бренду занять пятое место среди всех участников рынка. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

По итогам 7 месяцев EXEED еще занимал шестую строчку марочного рейтинга, но за счет августовских продаж ему удалось обойти Kia, показатель которой составил 24 733 экземпляра. Выше EXEED находятся LADA (190 646 шт.), Chery (71 323 шт.), Haval (58 078 шт.) и Geely (49 849 шт.). В ТОП-10 самых популярных брендов в январе – августе нынешнего года также вошли OMODA (24 333 шт.), Changan (20 878 шт.), Hyundai (19 882 шт.) и Toyota (15 617 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что бестселлером EXEED на российском рынке является кроссовер LX, объем реализации которого за отчетный период составил 10 012 единиц. Модели TXL и VX с января по август разошлись тиражом в 8 209 и 6 225 машин соответственно, а оставшиеся 693 автомобиля пришлись на новый кроссовер RX.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ