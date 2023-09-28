Geely в августе увеличила продажи в России в 2,9 раза

Российские дилеры Geely в августе реализовали 8383 автомобиля, что в 2,9 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 49849 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 3,2% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в августе стал компактный кроссовер Coolray с показателем 3009 автомобилей (+88,2%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas PRO, на котором остановили свой выбор 2002 покупателя (рост в 2,7 раза). Третий результат показал среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro – 1759 реализованных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного кроссовера Belgee X50. Эта модель создана на основе Geely Coolray и с июля 2023 года выпускается на заводе «БелДжи» вместо него для рынков России и Беларуси.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ