АВТОВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей LADA по заводской цене

АВТОВАЗ запустил проект онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене. Новая программа стала частью успешно функционирующей онлайн-витрины LADA, позволяющей пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно, включая резервирование автомобиля, получение одобрения кредита и полную оплату, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 тыс. рублей. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.

На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены самый доступный в России автомобиль LADA Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active. Обязательным условием приобретения автомобиля по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 тыс. рублей и оформление кредита от «АвтоФинанс Банка» с выгодной ставкой от 10,5%. Кредитные условия разработаны специально для данного проекта и действуют только при онлайн-покупке LADA по заводской цене.

При желании покупатель может оформить дополнительные услуги и заказать аксессуары от «Лада Имидж». Также в рамках программы доступна услуга трейд-ин и, как и при обычной покупке, автомобили находятся на гарантии АО «АВТОВАЗ» с плановым обслуживанием у любого официального дилера LADA на территории Российской Федерации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery начала онлайн-продажи автомобилей на маркетплейсе Ozon. Покупателям доступен бензиновый модельный ряд марки Chery, а именно: кроссоверы Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8 PRO Max и седан бизнес-класса Arrizo 8. Автомобили Chery будут отображаться в специальном разделе маркетплейса Ozon. Клиенту необходимо выбрать автомобиль нужной модели, комплектации и цвета из наличия в онлайн-магазине Chery, оплатить покупку банковской картой, привязанной к личному кабинету маркетплейса, и выбрать удобное время и место доставки. В указанное время представитель марки Chery доставит автомобиль покупателю, подпишет с ним необходимый пакет документов и передаст ключи. На первом этапе доставка автомобиля на дом будет доступна жителям Московского региона, в дальнейшем география проекта будет расширяться.

Фото: АВТОВАЗ