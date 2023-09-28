Производство легковых автомобилей в августе выросло в 2 раза

По данным Росстата, за восемь месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 294 тыс. легковых автомобилей, что на 9,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было выпущено 50 тыс. машин – это в 2 раза больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в последний месяц лета запустил производство среднеразмерных кроссоверов BAIC BJ40 и X55, а также компактных Kaiyi Х3 и X3 Pro. Кроме того, АВТОВАЗ выпустил ограниченную партию из 650 автомобилей LADA Largus, после чего начал перенос производства этой модели на предприятие «ЛАДА Ижевск».

Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 101 тыс. единиц, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В августе с российских конвейеров сошло 13,6 тыс. грузовиков – это на 19,8% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в августе начал производство коммерческих автомобилей JMC. А завод «Соллерс Алабуга» расширил линейку модификаций Sollers Atlant грузопассажирскими автомобилями. Кроме того, дилерский холдинг «БН-Моторс» открыл в Брянске новый завод по производству малотоннажных грузовиков BAW, которые будут представлены под собственным брендом BNM.

Фото: «Автотор»