ТОП-10 субъектов РФ с наибольшими объемами рынка автомобилей с пробегом

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг российских регионов, жители которых покупают больше всего подержанных легковых машин.

Возглавляет его Москва, жители которой по итогам 8 месяцев 2023 года приобрели 251 тыс. автомобилей с пробегом. Второе место занимает Подмосковье с результатом 230 тыс. единиц. Замыкает тройку регионов-лидеров Краснодарский край – с января по август тут было куплено 195 тыс. б/у легковых машин.

Барьер в сто тысяч приобретенных автомобилей с пробегом преодолели еще пять субъектов РФ, а именно: Санкт-Петербург (144 тыс. шт.), Ростовская область (115 тыс. шт.), Татарстан (106 тыс. шт.), Свердловская область (105 тыс. шт.) и Башкортостан (103 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали Челябинская область и Красноярский край (91 тыс. и 88 тыс. шт. соответственно).

Напомним, что за 8 месяцев нынешнего года россияне стали обладателями 3,82 млн подержанных легковых машин. Более подробно об этом читайте здесь.

Фото: АВТОСТАТ