Россия стала лидером по импорту автомобилей из Китая

По итогам семи месяцев 2023 года из Китая в РФ было импортировано более 405 тыс. легковых автомобилей, что в 5,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Китай продолжает демонстрировать рекордный рост поставок, пишет агентство «ТАСС».

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в стоимостном выражении поставки автомобилей в нашу страну увеличились в 7,5 раза, до 5,65 млрд долларов. По объему закупок китайских автомобилей Россия занимает первое место, на нее приходится порядка 14% от их экспорта из КНР в отчетный период. При этом в июле объем поставок по сравнению с июнем вырос на 2%, до 79,6 тыс. штук, а по стоимости увеличился на 3,4%, до 1,06 млрд долларов. Из данных ведомства следует, что, помимо динамичного роста объемов импорта, наблюдается и заметное расширение количества моделей, поставляемых Китаем в нашу страну.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Китай остается крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в нашу страну. По итогам июля 2023 года в Россию было ввезено 80,3 тыс. новых легковых машин, и на Китай пришлось 78,5% из этого количества.

По оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2023-го на российском авторынке зафиксированы премьеры 30 моделей 14 китайских марок (из них 3 электромобиля), а в июле стартовало еще около десяти новинок.

Между тем, в нашей стране появились автомобили с пробегом из Китая, массовыми поставками которых занялись местные компании. При этом речь идет о машинах не только китайских брендов, но и об автомобилях, выпущенных на СП с западными автопроизводителями. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, смогут ли они заменить подержанные автомобили из Японии с двигателями объемом свыше 1,9 л, чей экспорт в нашу страну недавно был запрещен.

Фото: АВТОСТАТ