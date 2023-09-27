В России стартуют продажи кроссовера Kaiyi X3 Pro

Российские дилеры Kaiyi начинают продажи кроссовера Kaiyi X3 Pro, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка доступна в единственной комплектации Luxury стоимостью 2 млн 490 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «КАИ Рус».

Кроссовер Kaiyi Х3 Pro получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с бесступенчатой трансмиссией. Вариатор имеет ручной режим с 9 виртуальными «передачами» и рассчитан на номинальный крутящий момент в 250 Нм.

Среди внешних отличий Kaiyi Х3 Pro – матричная решетка радиатора, визуально разделенная на две части, а также рельефный задний бампер с имитацией диффузора, два декоративных патрубка выхлопной системы и дополнительный спойлер на крыше.

В салоне автомобиля обращает на себя внимание новый дизайн центральной консоли с 10,25-дюймовым HD дисплеем мультимедийной системы. Дополнительно проработан блок физических кнопок под дефлекторами обдува, обеспечивающий простое и удобное управление функциями кондиционера и ряда других систем автомобиля. Стоит также отметить обновленные материалы отделки и выбор цветовой гаммы интерьера: классический черный дополнил вариант в черно-оранжевом исполнении.

Кроме того, Kaiyi Х3 Pro получил панорамную крышу, электронный селектор трансмиссии, систему камер кругового обзора 360°, функцию беспроводной зарядки и электрорегулировку сиденья водителя в 6 направлениях. Перечень оборудования, помимо прочего, включает в себя мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, круиз-контроль, а также функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой.

Напомним, продажи автомобилей бренда Kaiyi на российском рынке стартовали в марте 2023 года, а первой моделью стал седан E5. Планируется, что помимо кроссоверов Kaiyi Х3 и X3 Pro, к концу 2023 года модельный ряд Kaiyi в России также пополнится среднеразмерным кроссовер X7 Kunlun.

Фото: АВТОСТАТ