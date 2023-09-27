Седан Kaiyi E5 получил новую доступную версию

Китайский седан Kaiyi E5, который выпускается на калининградском заводе «Автотор», получил новую базовую версию под названием Standart. Ограниченная партия таких автомобилей поступит в дилерскую сеть в ближайшее время по рекомендованной розничной цене 2 млн 110 тыс. рублей, сообщили «Российской газете» в пресс-службе «КАИ Рус». Таким образом, новая комплектация стала для Kaiyi E5 самой доступной. Напомним, версия Luxury стоит 2 млн 115 тыс. рублей, Luxury+ обойдется в 2 млн 160 тыс. рублей, Luxury Sport – в 2 млн 193 тыс. рублей.

В исполнении Standart у Kaiyi E5 галогеновые фары головного света вместо светодиодных в версии Luxury, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, 3,5-дюймовый монохромный дисплей приборной панели. В оснащении отсутствуют контурная подсветка салона, люк с электроприводом и беспроводного зарядного устройства. Также седан лишился передних боковых подушек безопасности, автоматического складывания боковых зеркал. Вместо системы камер кругового обзора только камера заднего вида с динамической разметкой. При этом в комплектации Standart есть подогрев форсунок стеклоомывателя.

Вместо кожаных сидений в начальной комплектации в ограниченной версии тканевая обивка сидений, отсутствует ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, есть только передний подлокотник, два USB-разъема спереди (в версии Luxury разъем есть и сзади).

Под капотом Kaiyi E5 во всех комплектациях установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Производитель допускает использование бензина марки АИ-92, максимальная скорость седана – 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле находится в пределах 9,8 л на 100 км.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации седан Kaiyi E5 получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя.

Седан Kaiyi E5, впервые представленный в Китае летом 2021 года, имеет одну технологическую платформу с седаном Chery Arrizo 7. Его длина составляет 4,66 м, колесная база – 2,7 м.

Фото: АВТОСТАТ