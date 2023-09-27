ФГУП «НАМИ» планирует запустить производство систем ABS и ESP в середине 2024 года

ФГУП «НАМИ» планирует запустить производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP для автомобилей на бывшем заводе «Роберт Бош Самара» (нынешнее название – «НАМИ инновационные компоненты») в середине 2024 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил гендиректор предприятия Федор Назаров. По его словам, «НАМИ» достиг договоренности о поставках систем АВТОВАЗу. Кроме того, заинтересованность в поставках выразили «Группа ГАЗ», «Соллерс» и Haval. С 2025 года предприятие планирует выйти на проектные мощности в 500 тыс. систем ABS и ESP. Разработка систем ведется совместно с восточным партнером. Проект разделен на три этапа, последним из которых станет достижение 100% уровня локализации, пояснил Федор Назаров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ФГУП «НАМИ» заключил сделку по приобретению 100% долей ООО «Роберт Бош Самара» в сентябре 2023 года. Ранее это предприятие, расположенное в Самарской области, занималось производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. На момент заключения сделки в компании «Роберт Бош Самара» трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии.

Напомним, компания Bosch начала строительство завода по производству автомобильных компонентов в Самаре в феврале 2014 года, а в июле 2015-го предприятие было введено в эксплуатацию. На площади в 20 тыс. кв. м разместились производственные помещения, центр логистики, административно-хозяйственные постройки. Компания инвестировала в проект около 50 млн евро. Основными потребителями самарского завода являлись работающие в регионе автопроизводители. Кроме того, продукция Bosch использовалась смежниками в составе производимых ими узлов.

Фото: ФГУП «НАМИ»