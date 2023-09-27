Компания Chery начала онлайн-продажи автомобилей на маркетплейсе Ozon. Приобрести автомобиль с доставкой на дом могут уже сегодня жители Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

На маркетплейсе Ozon доступен для приобретения весь бензиновый модельный ряд марки Chery, а именно: кроссоверы Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8 PRO Max и седан бизнес-класса Arrizo 8. Автомобили Chery будут отображаться в специальном разделе маркетплейса Ozon. Клиенту необходимо выбрать автомобиль нужной модели, комплектации и цвета из наличия в онлайн-магазине Chery, оплатить покупку банковской картой, привязанной к личному кабинету маркетплейса, и выбрать удобное время и место доставки. В указанное время представитель марки Chery доставит автомобиль покупателю, подпишет с ним необходимый пакет документов и передаст ключи. На первом этапе доставка автомобиля на дом будет доступна жителям Московского региона, в дальнейшем география проекта будет расширяться.

По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 71323 автомобиля Chery, что в 3,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,8% против 4,3% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью на российском рынке появится обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+. До конца года до дилеров доберется гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в 2024 году в продаже ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery