Какой автомобиль скрыт под кодом CarX? Узнаем 10 – 11 октября!

До форума «CarX: революция в автобизнесе», который пройдет 10 и 11 октября в Москве, остается меньше двух недель. И пока спикеры готовят свои выступления-кейсы для дилеров, а конкурсанты «IT-Революции» пересматривают свои презентации, эксперты агентства «АВТОСТАТ» не только анализируют состояние рынка, но и расширяют число участников выставки автомобильных новинок. Она становится все более масштабной и интересной как любителям, так и специалистам.

Увидеть в числе первых автомобили, которые появляются на российском рынке, ознакомиться с ними, задать вопросы по технической начинке и «умному» оборудованию – все эти возможности у участников форума будут. Что им покажут? Помимо заявленных ранее электрических «эволютов» (i-JET, i-SKY, i-VAN) и «зикров» (001, 009), нас ждет знакомство с мягкими гибридами BMW 760 i xDrive 2023 и Mercedes-Benz GLE 350 AMG (2024 модельного года).

Список автомобилей-участников выставки пополнился также интересным свеженьким седаном Ford Mondeo VI. Автомобиль E-класса c двигателем 238 л.с. разработан китайским дизайн-центром Ford в Шанхае и выпускается на СП Changan-Ford – ему ничто не мешает завтра появиться на российском рынке. В число экспонатов добавился и топовый дизельный внедорожник Range Rover 400 SE SWB 2023 (350 лошадиных сил!). Стильный BAIC X55 только-только начал поступать в дилерские центры в конце сентября – на выставке вы увидите и его. А еще в экспозиции участвуют две новинки от бренда JAC (лифтбек J7 и среднеразмерный кроссовер JS6) и ряд других автомобилей.

За оставшиеся до форума дни этот перечень (смотрите здесь) будет еще расширен. При таком мощном собрании новинок автомобильного рынка организаторам удается сохранять интригу – одна новинка будет представлена России прямо на выставке. Пока ее называют кодовым словом CarX. Что скрывается под чехлом? Узнаем совсем скоро!

До встречи на форуме! Мы ждем вас в Москве на выставке-форуме «CarX: революция в автобизнесе»! Вход – по пригласительным билетам от агентства «АВТОСТАТ». Программу форума можно посмотреть здесь: www.carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ