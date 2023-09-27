Заводу «Москвич» присвоен статус промышленного комплекса

Автозаводу «Москвич» присвоен статус промышленного комплекса, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, новый статус даст налоговые льготы, а сэкономленные средства предприятие сможет направить на развитие производства. Как отметил столичный градоначальник, автомобили «Москвич» хорошо зарекомендовали себя в сервисах каршеринга и такси, ими активно пользуются в парках городских и федеральных ведомств.

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». В сентябре текущего года завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич 6», который поступит в продажу в конце октября. С момента запуска производства на сегодняшний день с конвейера сошло порядка 27 тыс. автомобилей этих моделей. В 2024 году планируется запустить производство кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8». В настоящее время на заводе «Москвич» работают порядка 1,6 тыс. человек.

Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут 27 тыс. автомобилей, в том числе 4,1 тыс. с электродвигателем, в 2024 году – не менее 44 тыс. машин, в том числе 4 тыс. с электродвигателем. При этом с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой, начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.).

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы