Кроссовер Jetour X70 Plus представлен в России по цене от 3 млн рублей

Марка Jetour представила компактный кроссовер Jetour X70 Plus. Младшая модель в линейке кроссоверов Jetour займет место в продуктовой серии X рядом с флагманом бренда X90 Plus. Новинка доступна в двух комплектациях – Comfort и Luxury – стоимостью 2 млн 990 тыс. 900 рублей и 3 млн 299 тыс. 900 рублей соответственно, стало известно агентству «АВТОСТАТ» в рамках официальной презентации Jetour X70 Plus.

Под капотом Jetour X70 Plus установлен безальтернативный 1,6-литровый двигатель TGDI мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Кроссовер оснащается независимой передней подвеской McPherson и задней независимой многорычажной подвеской.

Jetour X70 Plus имеет следующие габариты: 4724 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1720 мм в высоту при колесной базе 2720 мм. Минимальный дорожный просвет составляет 204 мм

В дизайне экстерьера X70 Plus прослеживаются фамильные черты семейных кроссоверов Jetour – восьмиугольная решетка радиатора, вертикальная секция дневных ходовых огней. В то де время динамичный силуэт кузова и раздвоенные патрубки выхлопной системы придают облику автомобиля спортивный характер. Кроссовер также оснащен полностью светодиодной оптикой и динамическими указателями поворота. В зависимости от комплектации предлагаются 18- и 19-дюймовые литые колесные диски.

Салон Jetour X70 Plus получил панорамную крышу и множество мест для хранения, включая охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике. Передние сиденья в спортивном стиле оснащены широким диапазоном электрорегулировок – в шести направлениях у водителя и четырех у пассажира, а спинки заднего ряда сидений регулируются по углу наклона. В максимальной комплектации X70 Plus имеет две раздельные зоны для настройки климата в первом ряду и третью зону на втором ряду.

В базовую комплектацию Comfort входит полный пакет теплых опций с подогревом всех сидений, руля, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя. Уже в стандартном оснащении X70 Plus также доступны бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, электропривод двери багажника, вентиляция передних сидений, память положения водительского сидения, беспроводная зарядка телефона, система кругового обзора 360° и функция обзора пространства под днищем автомобиля 180°, круиз-контроль, а также широкий набор систем безопасности и помощи водителю, включая системы помощи при старте в гору (HSA) и спуске с горы (HDC), систему мониторинга слепых зон (BSD), систему предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS).

В максимальной комплектации Luxury к списку оснащения добавляются трехзонный климат-контроль с отдельным экраном управления, умная очистка воздуха (воздушный фильтр PM 2.5), ионизатор воздуха, аудиосистема с 8 динамиками, видеорегистратор, система кругового обзора 360° с HD-изображением, адаптивный круиз-контроль, система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA). Также комплектация Luxury предлагает водителю ассистенты из комплекса SmartTravelTM – это системы предотвращения фронтальных столкновений (FCW) и аварийного торможения (AEBS), помощи при перестроении (LCA) и система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA). Во всех комплектациях Jetour X70 Plus оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности, а в комплектации Luxury также шторками безопасности.

Напомним, китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России в июне 2023 года и на сегодняшний день представлена двумя моделями – флагманским кроссовером X90 Plus и среднеразмерным Dashing. А в первом квартале 2024-го у российских дилеров ожидается полноприводный внедорожник Jetour T2 (Traveler).

По мнению директора направления продаж Jetour ГК Wagner Auto Евгения Пекарского, новый X70 Plus в перспективе займет второе место в модельном ряду Jetour после кроссовера Dashing с долей около 25% в общем объеме продаж марки. «Те, кому Dashing будет маловат, а Х90 Plus большеват – остановятся именно на этой модели, – отмечает он.

Фото: АВТОСТАТ