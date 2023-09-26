АВТОВАЗ планирует возобновить производство LADA в Казахстане

АВТОВАЗ рассчитывает возобновить производство автомобилей LADA на заводе «Сарыаркаавтопром» (принадлежит группе Allur) в Казахстане в 2024 году. Об этом агентству «РИА Новости» президент компании Максим Соколов, добавив, что объемы сборки будут определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана. По его словам, Казахстан – одно из стратегических направлений по развитию экспорта бренда LADA. При этом Allur за годы сотрудничества зарекомендовал себя надежным технологическим партнером.

Напомним, АВТОВАЗ приостановил поставки машинокомплектов на казахстанский завод «Сарыаркаавтопром» первом квартале прошлого года. Согласно данным «Казахстанского Автомобильного Союза», за восемь месяцев 2023 года продажи автомобилей LADA в Казахстане составили 681 единицу, что на 89,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ рассматривает возможность организации сборки автомобилей семейства LADA Vesta NG в Узбекистане. В этой республике планируется ежегодно производить до 15 тыс. автомобилей флагманского семейства, а в перспективе АВТОВАЗ намерен занять 10% авторынка Узбекистана, выпуская 30 тыс. автомобилей нескольких моделей, включая LADA Granta.

Фото: АВТОВАЗ