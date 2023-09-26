Nissan намерен к 2030 году продавать в Европе только электромобили | АВТОСТАТ

Nissan намерен к 2030 году продавать в Европе только электромобили

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Nissan намерен к 2030 году продавать в Европе только электромобили

Электрокары и гибриды в России
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Японский автопроизводитель Nissan намерен ускорить переход на производство в Европе исключительно электромобилей. Как заявил генеральный директор Nissan Макото Утида, теперь компания планирует запускать в Европе только электрические новые модели. По его словам, к 2027 году 98% всех продаж Nissan в регионе будут составлять полностью электрические или гибридные автомобили, а к 2030 году Nissan будет продавать здесь только электромобили. Ранее компания уже сообщала о намерении представить 19 новых моделей электромобилей к 2030 году, пишет газета «Коммерсант».

Стоит отметить, что Nissan – не единственный автопроизводитель, планирующий сосредоточиться на продаже автомобилей с электрическим двигателем. Так, французский концерн Renault, шведская компания Volvo Car, а также европейские подразделения Ford Motor и Stellantis планируют достичь полной электрификации продуктовой линейки к концу этого десятилетия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Nissan намерена прекратить производство трех седанов в течение трех лет. Так, в 2025 году покинут конвейер бюджетный седан Versa (продается на некоторых рынках под именем Almera) и бизнес-седан Altima (продавалась под именем Teana). Ранее в Nissan подтвердили, что 2023 год станет последним для флагманского седана Maxima. Таким образом, через три года в американской гамме Nissan может остаться только одна массовая бензиновая легковая модель – Sentra.

Фото: Nissan

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европыэлектромобилиинвестицииnissan

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