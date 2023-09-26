Средневзвешенная цена нового автомобиля превысила 3 млн рублей

По оценке агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3 млн 130 тыс. рублей. Таким образом, этот показатель впервые преодолел 3-миллионную отметку.

Напомним, что цены на новые автомобили именно в последний месяц лета выросли наиболее существенно в этом году. Как отмечают эксперты агентства, это произошло вследствие введения нового утилизационного сбора (с 1 августа) и ослабления курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам. За весь август цены на машины подняли 15 марок, официально представленных на рынке – столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года.

К примеру, в июле средневзвешенная цена составляла 2 млн 850 тыс. рублей, т.е. была на 10% ниже. А с начала года она увеличилась уже на 27% (тогда была равна 2 млн 466 тыс. рублей).

P.S. Ранее в этой публикации содержалась информация о том, что за год средневзвешенная цена выросла на 46%, или почти на 1 млн рублей. Она неверная, поэтому приносим свои извинения за допущенную ошибку.

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Фото: АВТОСТАТ