«ЭРА-ГЛОНАСС» скоро появится в Китае

АО «ГЛОНАСС» – оператор государственной системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» – предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте. Компания готова поделиться опытом внедрения и развития в России госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» – первого в мире подобного решения национального охвата. Перспективный проект станет примером самого массового применения спутниковых систем «ГЛОНАСС» и BeiDou (китайской навигационной спутниковой системы) на транспорте, позволит повысить безопасность, сохранить жизни и здоровье миллионов автомобилистов в Китае, сообщает пресс-служба АО «ГЛОНАСС».

По словам генерального директора компании Алексея Райкевича, у китайской стороны уже есть заинтересованность, и АО «ГЛОНАСС» прорабатывает дальнейшие переговоры.

«Наши компетенции уникальны в глобальном масштабе, ряд технологических решений доказали эффективность за 8 лет работы «ЭРА-ГЛОНАСС». Например, использование фильтрующего контакт-центра исключило загрузку экстренных служб случаями, когда нет необходимости в реагировании спасателей. Используемая сеть связи в перспективе позволяет создать платформу кибербезопасности транспортных средств. Для подключенного транспорта «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет создавать цифровые сервисы для техпомощи и защите имущества автовладельцев и разрабатывать новые продукты, например использование голосовых помощников и удаленное управление системами автомобиля», – рассказал Алексей Райкевич.

Напомним, устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 года является обязательной частью конструкций новых транспортных средств. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», юридические лица и индивидуальные предприниматели подключили к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» более 100 тыс. транспортных средств, ввезенных в Россию с 1 октября 2022 года. В рамках параллельного импорта самыми популярными марками автомобилей, оснащенных кнопками SOS, стали китайские Changan (22%) и FAW (9%), а также японская Toyota (8%). Как отмечается, 73% импортированных в Россию и подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» транспортных средств 2023 года выпуска. Кроме того, 95% автомобилей с левым рулем, остальные – праворульные.

Фото: АВТОВАЗ