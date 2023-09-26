Минпромторг анонсировал покупку завода Hyundai в Петербурге российским инвестором

Петербургский автозавод Hyundai в ближайшее время приобретет местный инвестор, покупкой интересовалась одна российская компания, сообщил агентству «Интерфакс» вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что Hyundai планирует продать российские активы с двухлетним опционом на обратный выкуп. По его словам, финальное решение о сделке должно быть принято в ближайшее время.

Российскими активами Hyundai, в том числе автозаводом в Петербурге, интересовался калининградский «Автотор», который после прекращения кооперации с южнокорейским партнером, а также с германской BMW развивает на своих мощностях сотрудничество с китайскими марками, в частности, с BAIC, Kaiyi, SWM. Как рассказывал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с планами «Автотора», компания предлагает в кратчайшие сроки перезапустить выпуск автомобилей в Петербурге, осуществив модернизацию завода с локализацией двигателей внутреннего сгорания нового поколения и машин на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей в том числе на газомоторном топливе.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года. На нем выпускались самые популярные иномарки в нашей стране: кроссовер Hyundai Creta, седаны Hyundai Solaris и Kia Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов. Помимо российского рынка, петербургский завод Hyundai поставлял все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.

Фото: Hyundai