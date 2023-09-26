Грузия запрещает реэкспорт в Россию автомобилей, импортированных из ЕС

Грузия с 26 сентября вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза. Таким образом, Грузия присоединилась к еще одному – 11-му – пакету санкций Евросоюза в отношении России, которым запрещается ввоз в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов, пишеи агентство «Прайм».

Ранее власти Грузии приняли решение ограничить с 1 августа 2023 года реэкспорт автомобилей в Россию и Белоруссию, завезенных из США. По словам участников отрасли, после ограничения со стороны Тбилиси, машины будут завозить, например, через Казахстан или Киргизию. При этом именно грузинский запрет на цены не повлияет. Гораздо сильнее на стоимость оказывает давление слабый рубль и повышенный утильсбор.

Между тем, Грузия в августе после вступления в силу ограничений на экспорт и реэкспорт произведенных в США легковых автомобилей поставила в Россию 85 машин, что в 12 раз ниже показателя за предыдущий месяц (1054 машины). По сравнению с августом 2022 года поставки автомобилей сократились в 8,6 раза, гласят данные Национальной службы статистики Грузии. За восемь месяцев 2023 года Грузия экспортировала в Россию 4925 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», объем ввоза автомобилей из Японии в Россию по итогам августа упал на 42,6%, следует из данных японского Минфина. В частности, экспорт легковых автомобилей сократился на 42,5%, грузовиков и автобусов – на 46%, пишет газета «Коммерсант». Напомним, с 9 августа в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию электрокаров, гибридов и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л.



Фото: «АвтоСпецЦентр»