Лифтбек LADA Granta получил более доступную версию | АВТОСТАТ

Лифтбек LADA Granta получил более доступную версию

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Лифтбек LADA Granta получил более доступную версию

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Лифтбек LADA Granta получил новую базовую комплектацию Standard, благодаря чему стартовый ценник модели снизился на 29 тыс. рублей. Так, стоимость автомобиля в новом исполнении Standard составляет 739,9 тыс. рублей, тогда как предыдущая начальная версия Classic стоила 768,9 рублей, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Разница между этими комплектациями заключается в том, что у версии Standard отсутствуют три опции: центральный замок, электроусилитель руля и регулируемая по высоте рулевой колонки. Этого оборудования нет и у седана LADA Granta, который в аналогичной комплектации Standard стоит 699,9 тыс. рублей. В базовое оснащение модели, помимо прочего, входят подушка безопасности водителя, система «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС, обогрев и электропривод зеркал, аудиоподготовка. В технической части изменений нет: базовые «Гранты» оснащаются 8-клаппанным двигателем 1,6 л (90 л.с.), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа, появление новой базовой версии у LADA Granta в кузове лифтбек обусловлено запросом рынка на расширение ряда доступных комплектаций. При этом о дефиците такой опции, как электроусилитель руля, речи не идет, поскольку ЭУР доступен на других версиях модели.

По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 126358 автомобилей LADA Granta, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» остается самой популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазценыladalada granta

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