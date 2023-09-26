Автомобили LADA будут выпускать в Эфиопии для африканского рынка

Эфиопия в ближайшей перспективе откроет на своей территории производство российских автомобилей LADA для африканского рынка. Об этом агентству «ТАСС» заявил посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат, добавив, что соответствующий контракт уже подписан АВТОВАЗом с одной из эфиопских компаний.

По его словам, российские автомобили могут поставляться, например, в Судан и Южный Судан, Кению и Сомали. Посол также добавил, что в настоящее время и другие российские автопроизводители проявляют интерес организации сборки в Эфиопии: в частности, еще две компании ведут консультации с эфиопской стороной по этому поводу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ планирует возобновить сборку автомобилей LADA в Египте при участии местного партнера – компании Al Amal. Данный совместный проект может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента. Напомним, АВТОВАЗ еще в 1988 году начал экспортные поставки автомобилей в Египет. В 2001 году там было организовано предприятие полного цикла, где осуществлялись сборка, сварка и окраска автомобилей LADA. За это время в Египет было поставлено около 95 тыс. машинокомплектов.

Фото: АВТОВАЗ