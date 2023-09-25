Ставка утильсбора для гибридных автомобилей приравнена к электрокарам

Правительство утвердило установление единых ставок для расчета утилизационного сбора на транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа и электромобили. Соответственно, для расчета суммы утильсбора на автомобили с такими установками будут применяться коэффициенты, уже установленные для электромобилей, сообщает пресс-служба Минпромтора РФ. Напомним, ранее утильсбор для машин с гибридными двигателями рассчитывался как для автомобилей с ДВС, ставки для которых выше, чем для электрокаров.

В последнее время на российском авторынке стало появляться все больше гибридных моделей, в том числе Chery Tiggo 8 PRO e+, Skywell HT-i, Voyah Free и Dream, хотя еще несколько лет назад такие автомобили в нашей стране практически не продавались.

По мнению руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, пока что рынок гибридных автомобилей в России будет небольшим. Дело в том, что основная часть автомобилей со «смешанными» силовыми установками – представители премиального сегмента. Скорее всего, рынок гибридных авто будет лишь незначительно превышать долю электромобилей (1%). Тем не менее, данный сегмент также активно развивается, поэтому в течение нескольких лет его доля может значительно вырасти. Гибридные автомобили просты в обслуживании и экономичны, а при выводе на рынок доступной гибридной модели ей могут заинтересоваться агрегаторы такси. Регионами распространения преимущественно будут Москва и Московская область. Это вызвано тем, что подзаряжаемым гибридным автомобилям также нужны зарядные устройства, и именно в столичном регионе данная инфраструктура развита лучше всего.

«В ближайшие два года электромобили и гибриды все активнее будут замещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Развивается инфраструктура, причем и за пределами крупных городов, что делает поездку на электричестве эффективнее с точки зрения экономии и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Мы видим большой потенциал именно в премиальном сегменте электрифицированных и гибридных автомобилей. И в соответствии с намеченными планами, подкрепленными выводом на российский рынок новых продуктов из Китая, объем продаж в этом сегменте в течение ближайших нескольких лет превзойдет показатели в 20-30 тыс. реализованных машин в год», – прогнозирует директор департамента дистрибуции Voyah Алексей Ледков.

Фото: Chery