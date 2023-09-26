Дилеры предупредили о повышении цен на автомобили после 1 октября

В России с 1 октября меняются правила ввоза автомобилей по параллельному импорту – теперь автомобили марок, официально представленных в нашей стране, можно будет купить только у официальных дилеров. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это повлияет на уровень цен и динамику российского авторынка в целом.

По словам руководителя отдела параллельного импорта сети дилерских центров «Прагматика» Андрея Чекурова, альтернативные поставщики автомобилей будут переключаться на те марки и модели автомобилей, которые разрешены к ввозу, а значит не представлены официально в России. На первом этапе список автомобилей, которых коснется документ, будет ограничиваться машинами китайских марок. В целом текущая ситуация глобально не повлияет на изменения рынка: автомобили корейских, японских и европейских брендов будут завозиться на территорию РФ, но при этом интересы китайских брендов будут защищаться новыми правилами поставок.

«Думаю, спрос останется плюс-минус на текущем уровне. Другой вопрос, каким будет предложение. Очевидно, что цены на автомобили, не завозимые официально, вырастут. Но насколько – прогнозировать сложно. Понятно, что утильсбор уже никуда не денется, и тем производителям, кто нацелен на серьезное и долгое присутствие на российском рынке, придется инвестировать в ОТТС, а это немалые затраты, которые точно лягут на плечи потребителя. Но все будет зависеть от того, как быстро официальные поставки восполнят выпадение моделей, не сертифицированных, или не поставляемых в страну по инициативе производителей. Полагаю, что те 15 – 20% рынка, которые заняты поставками по параллельному импорту, практически полностью будут замещены официальными импортерами и российскими производителями», – комментирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

В свою очередь, вице-президент и исполнительный директор Ассоциации «РОАД» Вячеслав Жигалов отмечает, что повышение цен значительно снижает спрос. И если до 2022 года можно было говорить о минимальном равновесном объеме рынка в 1,5 миллиона, то теперь эту планку нужно опустить до 1 – 1,2 млн машин.

«В целом все будет стремиться к официально представленному на рынке ассортименту. Китайские марки «параллельно» ввезти будет нельзя, а остальные потеряют спрос естественным образом из-за серьезного роста себестоимости. Создание импортерской структуры, сертификация, организация дилерской сети – процесс дорогостоящий, и для его окупаемости нужен достаточный объем рынка. Поэтому сначала нужно преодолеть два значительных препятствия – адаптация рынка к новому ценовому уровню и стабилизация цен, а также общее недоверие и непривычка к китайским автомобилям», – резюмирует эксперт.

О том, как изменения правил ввоза автомобилей по параллельному импорту могут повлиять на ассортимент моделей на российском авторынке, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ