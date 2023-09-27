Дилеры предупредили о сокращении выбора автомобилей в России

Минпромторг с 1 октября меняет правила ввоза автомобилей по параллельному импорту – теперь автомобили марок, официально представленных в нашей стране, можно будет купить только у официальных дилеров. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это повлияет на ассортимент моделей на российском авторынке.

По словам директора департамента по выкупу ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, объем поставок сократится, потом часть брендов станут недоступны для ввоза большому автомобильному бизнесу. На ассортименте это также отразится – он станет меньше.

«Мы прогнозируем, что после 1 октября альтернативные каналы поставок постепенно начнут сокращаться. В перспективе «серый» импорт автомобилей, официально представленных в России, станет невыгоден, и параллельными путями в страну будут ввозить только машины ушедших брендов. В связи с данными изменениями условий сертификации с октября некоторые марки в принципе могут перестать поставляться в РФ. Какие конкретные модели могут исчезнуть из продажи, трудно предсказать. Однако вероятно, что модели с низким спросом и высокими издержками могут столкнуться с трудностями на более конкурентном рынке. Это может привести к увеличению доли массовых моделей на рынке. Покупатели могут столкнуться с более высокими ценами на премиум-автомобили, что может сдерживать спрос», – комментирует генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов.

В свою очередь, руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев считает, что изменение модельной линейки будет незначительным – с рынка России пропадут не адаптированные для нашей страны модели официально представленных брендов. У этой тенденции, скорее, будет положительный эффект – российского автолюбителя защитят от не приспособленного для местных условий продукта.

О том, как изменения правил ввоза автомобилей по параллельному импорту могут повлиять на уровень спроса и динамику российского авторынка в целом, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ