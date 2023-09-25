Вторую неделю подряд в России падают продажи автомобильной техники

По итогам 38-й недели 2023 года (с 18 по 24 сентября) в нашей стране было реализовано 28 702 экземпляра автомобильной техники, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Эксперты агентства отмечают, что уже вторую неделю подряд наблюдается снижение объемов продаж новых автотранспортных средств. Напомним, что за 36-ю неделю этот показатель составил 30 791 шт., а за 37-ю – 29 030 шт.

Если рассматривать итоги последней недели, то 83% реализованной автомобильной техники пришлось на легковые машины, что составило 23 795 единиц. Более 10% принадлежит грузовым автомобилям (2 976 шт.), а свыше 6% – LCV (1 787 шт.). Оставшиеся 0,5% продаж заняли автобусы (144 шт.).

Также стоит отметить, что все сегменты показывают рыночное падение к предыдущей неделе. Сильнее всего оно у автобусов (-30%), а самое незначительное – у легковых автомобилей (-0,4%). Грузовики и LCV за неделю в объемах потеряли по 3%. В целом по рынку автомобильной техники снижение составило 1%.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ