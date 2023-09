Кроссовер BAIC X55 поступил в продажу в России

Что касается интерьера, спортивные сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и поясничной поддержкой с электрорегулировкой. Приборная панель получила цифровой 10,1-дюймовый дисплей, которому аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа 10,25 дюймов на центральной консоли.

В набор систем активной и пассивной безопасности, в частности, входят система кругового обзора, система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе, система автоматической парковки с управлением одной кнопкой.

«Основными конкурентами BAIC X55 на российском рынке станут Changan CS55 Plus, Haval Jolion , EXEED LX, OMODA C5. У модели есть потенциал занять первое место в линейке Baic с долей 30%», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор дилерского центра «BAIC АВИЛОН» Владимир Караяни.

Напомним, среднеразмерный кроссовер BAIC X55 стал четвертой моделью в линейке бренда на российском рынке, которая также включает кроссовер BAIC X35, седан U5 plus и рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем модельный ряд BAIC в нашей стране должны пополнить кроссовер X75, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.

Фото: BAIC