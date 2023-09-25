Кроссовер BAIC X55 поступил в продажу в России

Новый среднеразмерный кроссовер BAIC X55, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор», начал поступать российским дилерам. Как рассказали «Российской газете» в пресс-службе «БАИК Рус», некоторые дилеры уже получили кроссоверы X55 и начали продажи модели. При этом во всех шоу-румах автомобили появятся в октябре, сейчас партии машин находятся в доставке.
Кроссовер BAIC X55 предлагается в двух комплектациях – Comfort и Elite – стоимостью 2 млн 755 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 178 л.с., который работает в сочетании с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,8 сек.
Внешний вид BAIC X55 отличают обтекаемый силуэт кузова, безрамочная решетка радиатора, увеличенный наклон большого ветрового стекла, разделенный задний спойлер, скрытые дверные ручки и щетки стеклоочистителей, отсутствие выступающих элементов в пространстве под автомобилем, что обеспечило низкий для кроссоверов D-класса коэффициент аэродинамического сопротивления Сх – 0,32. Кроме того, кроссовер получил панорамную крышу, выдвигающиеся дверные ручки, продвинутую светодиодную оптику и двухцветную окраску кузова с эффектом парящей крыши.
Что касается интерьера, спортивные сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и поясничной поддержкой с электрорегулировкой. Приборная панель получила цифровой 10,1-дюймовый дисплей, которому аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа 10,25 дюймов на центральной консоли.
В набор систем активной и пассивной безопасности, в частности, входят система кругового обзора, система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе, система автоматической парковки с управлением одной кнопкой.
«Основными конкурентами BAIC X55 на российском рынке станут Changan CS55 Plus, Haval Jolion , EXEED LX, OMODA C5. У модели есть потенциал занять первое место в линейке Baic с долей 30%», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор дилерского центра «BAIC АВИЛОН» Владимир Караяни.
Напомним, среднеразмерный кроссовер BAIC X55 стал четвертой моделью в линейке бренда на российском рынке, которая также включает кроссовер BAIC X35, седан U5 plus и рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем модельный ряд BAIC в нашей стране должны пополнить кроссовер X75, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.
Фото: BAIC