Audi обновила электрокроссовер Q4 e-tron

Компания Audi представила обновленный электрический кроссовер Q4 e-tron. Новинка поступит в продажу до конца 2023 года по цене от 53 тыс. евро (5,5 млн рублей по текущему курсу). Напомним, модель появилась на рынке еще в 2021 году и на сегодняшний день является одним из самых популярных электрокаров бренда.

Как пишет портал Autonews.ru, внешне обновленный Audi Q4 e-tron не отличается от предыдущей версии. Все изменения заключены в технической части и оснащении. Так, уже в стандартной комплектации машина получила цифровую приборную панель, навигационную систему и несколько новых опций.

Кроме того, в компании изменили настройки подвески и рулевого управления, а из списка комплектаций исчезли базовые версии Q4 35 e-tron и Q4 40 e-tron. Теперь стартовым исполнением является Q4 45 e-tron, которое предложено как с задним, так и с полным приводом. При этом мощность силовой установки одинаковая в любом случае и составляет 286 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 сек. и 6,6 сек. в зависимости от привода.