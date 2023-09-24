Changan в августе показал рекордный рост продаж в России

Российские дилеры Changan в августе реализовали 6869 автомобилей против 185 машин годом ранее, что означает рост в 37,1 раза. По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 20878 автомобилей Changan, что в 14 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 3,4% против 0,3% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Changan на российском рынке в августе стал среднеразмерный кроссовер CS55 Plus нового поколения с показателем 1607 автомобилей. Второе место занял кроссовер Changan CS35 Plus, на котором остановили свой выбор 1167 покупателей (рост в 16,9 раза). Третий результат показал кроссовер Changan UNI-K – 1117 реализованных автомобилей против 13 машин годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Changan начали продажи седана Changan Lamore, который стал 15-й по счету моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ