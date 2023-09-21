Toyota представила обновленный кроссовер RAV4

Компания Toyota представила в США обновленный кроссовер RAV4 2024 модельного года. В системе полного привода автомобиль получил режим Trail, предназначенный для движения вне дорог с твердым покрытием. В версии Woodland Edition, адресованной любителям спорта, кроссовер снабжен стандартными креплениями для инвентаря. В сочетании с белым и темно-зеленым цветом кузова доступна контрастная черная крыша, пишет «Газета.Ru».
В приспособленной для бездорожья комплектации Toyota RAV4 получил доработанную подвеску с увеличенным ходом на сжатие и оборудован двухтрубными амортизаторами с внутренними пружинами.
Гибридная силовая установка на основе бензинового мотора 2,5 развивает 219 л.с. Такой автомобиль доступен в восьми комплектациях. Для RAV4 с бензиновым мотором 2,5 предусмотрено пять комплектаций.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Toyota поделилась планами вывести на мировой рынок электрокары с новейшими твердотельными батареями. Японские инженеры рассказали, что новое поколение аккумуляторов будет заряжаться до 100% в течение 10 минут, а запас хода разработок будет составлять как минимум 1 тыс. км. Более того, Toyota планирует со временем увеличить ресурс батарей электромобилей: как минимум до 1,2 тыс. км или даже 1,5 тыс. км на одной подзарядке. Представители японского автоконцерна предполагают, что половина реализуемых в 2030 году электромобилей Toyota будут оборудованы батареями нового поколения.
Кроме того, разработчики занимаются развитием водородных двигателей. По словам представителей Toyota, автомобили на водородном топливе не хуже электромобилей справляются с улучшением экологической окружающей обстановки.
Фото: Toyota