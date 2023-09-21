Toyota представила обновленный кроссовер RAV4

Компания Toyota представила в США обновленный кроссовер RAV4 2024 модельного года. В системе полного привода автомобиль получил режим Trail, предназначенный для движения вне дорог с твердым покрытием. В версии Woodland Edition, адресованной любителям спорта, кроссовер снабжен стандартными креплениями для инвентаря. В сочетании с белым и темно-зеленым цветом кузова доступна контрастная черная крыша, пишет «Газета.Ru».

В приспособленной для бездорожья комплектации Toyota RAV4 получил доработанную подвеску с увеличенным ходом на сжатие и оборудован двухтрубными амортизаторами с внутренними пружинами.

Гибридная силовая установка на основе бензинового мотора 2,5 развивает 219 л.с. Такой автомобиль доступен в восьми комплектациях. Для RAV4 с бензиновым мотором 2,5 предусмотрено пять комплектаций.