Стала известна стоимость кроссовера Kaiyi X3 Pro

Кроссовер Kaiyi Х3 Pro, производство которого в конце августа стартовало на калининградском заводе «Автотор», начал поступать российским дилерам для демонстрации клиентам. Как рассказал «Российской газете» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев, модель будет доступна в единственной комплектации Luxury стоимостью 2 млн 490 тыс. рублей. В продаже новинка должна появиться в октябре.

Кроссовер Kaiyi Х3 Pro получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с., агрегатированным с бесступенчатой коробкой передач. Перечень оборудования включает в себя мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, цветной 7-дюймовый дисплей приборной панели, панорамную крышу, сенсорный монитор продвинутого мультимедийного центра диагональю 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводную зарядку для мобильных устройств, а также функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Kaiyi начали продажи компактного кроссовера Kaiyi X3. Стоимость автомобиля в базовой версии Comfort с механической трансмиссией составляет 2 млн 117 тыс. 650 рублей, а версии Comfort с вариатором – 2 млн 220 тыс. 950 рублей. Продвинутая комплектация Luxury доступна только с вариатором и предлагается за 2 млн 282 тыс. 930 рублей.

Напомним, производство автомобилей бренда Kaiyi стартовало на «Автоторе» в январе 2023 года, а первой моделью стал седан E5. Планируется, что помимо кроссоверов Kaiyi Х3 и X3 Pro, к концу 2023 года модельный ряд Kaiyi в России также пополнится среднеразмерным кроссовер X7 Kunlun.

Фото: АВТОСТАТ